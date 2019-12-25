Петербуржцы попросили Беглова взять под контроль решение проблемы с уборкой снега

Общественный деятель Александр Холодов опубликовал обращение к Смольному на сайте change.org.

Циклон "Бенедикт" спровоцировал серьезные пробки и ДТП на дорогах Петербурга. Горожане пожаловались на качество уборки снега в Северной столице и призвали Смольный взять ситуацию под контроль.

Общественный деятель и председатель Общественной наблюдательной комиссии города Александр Холодов опубликовал на портале change.org требование-обращение к Беглову. В нем он указал, что автомобилисты вынуждены оставлять машины, потому они "утонули" под снегом из-за несвоевременной уборки снега. Активист напомнил, что город чистили 872 машины и более 1,1 тыс. дворников, хотя Петербург имеет не менее 1,7 тыс. единиц снегоуборочный техники.

Петицию подписали более 170 горожан. Кроме того, горожане назвали враньем заявление властей о нормализации движения на Московском шоссе.

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