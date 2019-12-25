Обесточенный троллейбус на Невском проспекте вызвал утренние пробки

Общественный транспорт встал на перекрестке с Лиговским проспектом.

Во вторник, 29 ноября, в центре Петербурга произошёл транспортный коллапс из-за обесточенного троллейбуса. Об этом сообщила "Фонтанка".

Общественный транспорт оказался под отключённым участком контактной сети около 8:30 утра. Он находился на пересечении Невского и Лиговского проспекта как минимум до 9:15.

Экстренная остановка спровоцировала пробки на Невском, Загородном проспектах и улице Восстания.

Ранее стали известны подробности о гибели водителя большегруза на Софийской улице.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)