Стали известны подробности о гибели водителя большегруза на Софийской улице

Вечером понедельника, 28 октября, на Софийский улице в Шушарах произошла смертельная авария. Водитель погиб за рулём грузового автомобиля Скания R440. Об этом стало известно Piter.TV.
Большегруз двигался по Софийской улице. Как удалось установить, в какой-то момент 43-летний мужчина не справился с управлением. Грузовик наехал на ограждение и мачту уличного освещения на разделительной полосе, его вынесло на полосу встречного движения.
Водитель погиб на месте ДТП.
Ранее мы сообщили о том, что пассажирка пострадала при лобовом столкновении Kia и Opel на дороге около Тосно.
Фото: Piter.TV
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