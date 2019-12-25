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Стали известны подробности о гибели водителя большегруза на Софийской улице
Сегодня, 8:53
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Стали известны подробности о гибели водителя большегруза на Софийской улице

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Мужчина не справился с управлением и наехал на несколько препятствий.

Вечером понедельника, 28 октября, на Софийский улице в Шушарах произошла смертельная авария. Водитель погиб за рулём грузового автомобиля Скания R440. Об этом стало известно Piter.TV.

Большегруз двигался по Софийской улице. Как удалось установить, в какой-то момент 43-летний мужчина не справился с управлением. Грузовик наехал на ограждение и мачту уличного освещения на разделительной полосе, его вынесло на полосу встречного движения.

Водитель погиб на месте ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирка пострадала при лобовом столкновении Kia и Opel на дороге около Тосно.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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