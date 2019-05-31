  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вечером погиб человек в ДТП с грузовиком на Софийской
Вчера, 22:55
1279
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Вечером погиб человек в ДТП с грузовиком на Софийской

0 0

По словам очевидцев, в ДТП погиб человек, предположительно, водитель грузовика.

В понедельник вечером, 28 ноября, произошла смертельная авария с участием грузовика на Софийской улице у перекрестка с Ленсоветовской дорогой. Большегруз разбился, съехав с проезжей части, и врезался в столб, пишет "Мегаполис". 

По словам очевидцев, в ДТП погиб человек, предположительно, водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиция и скорая. О причинах смертельного ДТП не сообщается. Из-за аварии на участке образовалась многокилометровая пробка.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, большегруз, водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии