Вечером погиб человек в ДТП с грузовиком на Софийской

По словам очевидцев, в ДТП погиб человек, предположительно, водитель грузовика.

В понедельник вечером, 28 ноября, произошла смертельная авария с участием грузовика на Софийской улице у перекрестка с Ленсоветовской дорогой. Большегруз разбился, съехав с проезжей части, и врезался в столб, пишет "Мегаполис".

По словам очевидцев, в ДТП погиб человек, предположительно, водитель грузовика. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиция и скорая. О причинах смертельного ДТП не сообщается. Из-за аварии на участке образовалась многокилометровая пробка.

Фото: Piter.tv