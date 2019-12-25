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Пассажирка пострадала при лобовом столкновении Kia и Opel на дороге около Тосно
Сегодня, 10:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пассажирка пострадала при лобовом столкновении Kia и Opel на дороге около Тосно

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На месте работали четыре человека, задействовав одну единицу техники.

Вечером 27 ноября под Тосно произошло лобовое столкновения двух иномарок. В аварии пострадала пассажирка Opel. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Авари произошла в районе посёлка Нурма. На участке столкнулись автомобили Kia и Opel. В результате ДТП пострадала пассажирка Opel. Она была госпитализирована. 

На месте работали четыре человека, задействовав одну единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторы машин и установили ограждения на участке, где произошло ДТП. Причины аварии устанавливаются.

Также на выходных четвероклассник попал под колёса автомобиля в Петроградском районе.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: kia, opel, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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