Пассажирка пострадала при лобовом столкновении Kia и Opel на дороге около Тосно

На месте работали четыре человека, задействовав одну единицу техники.

Вечером 27 ноября под Тосно произошло лобовое столкновения двух иномарок. В аварии пострадала пассажирка Opel. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Авари произошла в районе посёлка Нурма. На участке столкнулись автомобили Kia и Opel. В результате ДТП пострадала пассажирка Opel. Она была госпитализирована.

На месте работали четыре человека, задействовав одну единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторы машин и установили ограждения на участке, где произошло ДТП. Причины аварии устанавливаются.

Также на выходных четвероклассник попал под колёса автомобиля в Петроградском районе.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО