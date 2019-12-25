Четвероклассник попал под колёса автомобиля в Петроградском районе

Мальчика направили на амбулаторное лечение.

Вечером воскресенья, 27 ноября, в Петроградском районе Петербурга случилось ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась у дома 43 по улице Большая Зеленина. 34-летний гражданин республики Узбекистан за рулём Дэу Матиз нахал на 10-летнего ученика 4-ого класса развивающей школы. Мальчик перебегал дорогу на красный свет без сопровождения взрослых.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом левого верхнего века, ушибом плеча в состоянии средней тяжести после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД перед съездом на Софийскую произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.TV