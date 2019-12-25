  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Четвероклассник попал под колёса автомобиля в Петроградском районе
Сегодня, 8:55
159
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Четвероклассник попал под колёса автомобиля в Петроградском районе

0 0

Мальчика направили на амбулаторное лечение.

Вечером воскресенья, 27 ноября, в Петроградском районе Петербурга  случилось ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась у дома 43 по улице Большая Зеленина. 34-летний гражданин республики Узбекистан за рулём Дэу Матиз нахал на 10-летнего ученика 4-ого класса развивающей школы. Мальчик перебегал дорогу на красный свет без сопровождения взрослых.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом левого верхнего века, ушибом плеча в состоянии средней тяжести после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД перед съездом на Софийскую произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, петроградский район, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии