Троллейбус номер 40 изменил маршрут из-за перекрытия проспекта в Петербурге

Город встал.

В Санкт-Петербурге временно скорректирован маршрут троллейбуса №40 из-за невозможности проезда по Светлановскому проспекту, пассажиров предупредили об изменениях в схеме движения.

Как сообщили в городских службах, движение троллейбусного маршрута №40 изменено на период ограничения проезда по Светлановскому проспекту. В настоящее время троллейбус курсирует от станции метро "Старая Деревня" до остановки "Светлановская площадь". Пассажирам рекомендовано учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее корректировать маршруты следования.

Кроме того, вечером в час пик в Санкт-Петербурге были зафиксированы массовые задержки общественного транспорта. Из-за плотных заторов на проспекте Стачек автобусы более чем двадцати маршрутов, а также троллейбус №20 следовали с отклонением от расписания. В отдельных случаях задержки достигали 50 минут.

Ранее сообщалось, что маршрут троллейбуса № 46 временно изменили.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)