Троллейбус и маршрутка не поделили остановку на Комендантском проспекте

Многие горожане рады, что в скором времени коммерческий транспорт уберут.

Вечером в понедельник, 13 июля, петербуржцы поделились фотографиями с места ДТП на Комендантском проспекте.

Авария произошла у дома №34: троллейбус и маршрутка не поделили остановку. Есть ли пострадавшие, не сообщается. В комментариях под записью петербуржцы спорили о том, нужен ли коммерческий транспорт: маршрутчики водят слишком резко, нарушают ПДД и многое другое, однако транспорт все же пользуется спросом среди петербуржцев.

Ранее мы писали, что на проспекте Культуры столкнулись несколько машин.

Фото: vk.com/spb_today