На проспекте Культуры столкнулись несколько машин

Машины засыпали осколками проезжую часть.

Вечером 13 июля на проспекте Культуры рядом с ТЦ "Родео Драйв" произошло ДТП с нескольких легковых автомобилей, сообщили очевидцы в соцсетях.

Свидетель отметил, что машины затормозили перед трамваем, а автомобиль "Ситимобила" среагировать не успел. Другой очевидец уточнил, что машины не планировали пропускать трамвай, однако один из участников применил экстренное торможение, из-за чего и произошло ДТП. Обстоятельства столкновения пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в результате аварии в Петербурге загорелся мопед.

Фото: vk.com/spb_today