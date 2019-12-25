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На проспекте Культуры столкнулись несколько машин
Вчера, 21:32
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smirenny

На проспекте Культуры столкнулись несколько машин

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Машины засыпали осколками проезжую часть.

Вечером 13 июля на проспекте Культуры рядом с ТЦ "Родео Драйв" произошло ДТП с нескольких легковых автомобилей, сообщили очевидцы в соцсетях.

Свидетель отметил, что машины затормозили перед трамваем, а автомобиль "Ситимобила" среагировать не успел. Другой очевидец уточнил, что машины не планировали пропускать трамвай, однако один из участников применил экстренное торможение, из-за чего и произошло ДТП. Обстоятельства столкновения пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что в результате аварии в Петербурге загорелся мопед.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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