Троллейбус №7 изменит маршрут на выходных

На Петровском проспекте будут прокладывать трубы.

Работы по прокладке трубопровода ограничат движение троллейбуса №7 по Петровскому проспекту. Ограничения будут 23 и 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В выходные маршрут общественного транспорта будет выглядит следующим образом – от конечной станции "Таллинская улица" по действующей трассе до проспекта Добролюбова, затем по проспекту Добролюбова, переулку Талалихина до конечной остановки "Съезжинская улица". Обратно троллейбус поедет по Большому проспекту Петроградской стороны.

Ранее на Piter.TV писал, что съемки нового фильма студии "Базилевс Продакшн" Тимура Бекмамбетова ограничат движение автомобилей на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV