Съемки фильма Бекмамбетова ограничат движение на Загородном проспекте

На участке также будет запрещено парковаться.

Съемки нового фильма студии "Базилевс Продакшн" Тимура Бекмамбетова ограничат движение автомобилей в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с проведением съемок картины "Потерянный в России" 24 и 27 февраля весь день будет запрещено движение по боковому проезду Загородного проспект вдоль дома номер 52. Помимо этого 24, 25 и 26 февраля на участке будет временно запрещено парковать транспортные средства.

Ранее Piter.TV о новых ограничениях дорожного движения, которые Смольный принял в связи с матчем 1/16 Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче".



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