Из-за матча "Зенита" ограничат движение на нескольких улицах

Ограничения вступят в силу с 18.00 до 23.00.

В четверг, 21 февраля, в день проведения матча "Зенит" – "Фенербахче" в Санкт-Петербурге введут новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ограничение коснутся участков, приближенных к стадиону "Газпром-Арена". Весь день 21 февраля петербуржцам запрещено оставлять свои автомобили на Северной дороге, Южной дороге, Бодрове пер., ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., Крестовский пр. Петроградской ул. до Южной дороги, Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Приморского пр.

С 18.00 до 23.00 движение ограничат по наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге, Крестовский пр. в направлении от ул. Рюхина к Южной дороге, Южная дорога в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее, Северная дорога в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее;



Полный список ограничений опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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