Из-за дорожных работ троллейбус №6 изменит маршрут на два уикенда

Ограничения будут действовать с 8 по 10 сентября и с 15 до 17 сентября.

Из-за дорожных работ троллейбус №6 изменит свой маршрут на два уикенда. Изменения будут действовать на Торжковской улице с 01:00 8 сентября до 5 утра 10 сентября и с часу ночи 15 сентября до 05:00 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни троллейбус №6 будет следовать от конечной станции "Светлановский проспект" по действующей трассе до конечной станции "Площадь Мужества".

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