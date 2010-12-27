С сентября в Петербурге вновь начали ходить школьные автобусы‍

Специально для учащихся в понедельник откроется еще один новый маршрут.

В субботу, 1 сентября, открывается сезон движения школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В День Знаний по маршруту "Улица Орбели - поселок Бугры" вновь начнет курсировать автобус №99, от Лахтинский разлива да гимназия №540 школьников отвезет автобус №134, от улицы Шахматова до железнодорожной платформы Старый Петергоф - №356, а от вокзала в Зеленогорске до 764 км Выборгского шоссе - № 415.

Помимо этого, с понедельника, с 3 сентября, появится новый маршрут №84, который будет ходить от железнодорожной платформы Песочная до поселки Новоселки.

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