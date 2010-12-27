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Петербургский губернатор вручил первокурсникам Водной академии студенческие билеты
Сегодня, 13:34
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TretyakovaS
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Петербургский губернатор вручил первокурсникам Водной академии студенческие билеты

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Георгий Полтавченко пожелал студентам удачи в учебном году.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и ректор Водной академии Василий Кудин вручили первокурсникам студенческие билеты. Об этом сообщает "78". 

Полтавченко пожелал студентам удачи в учебном году.

Водная академия была создана на базе городского "Водоканала". Студентов научат контролировать качество воды. Они будут обучаться по программе бакалавриата "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", профиль "Управление водопроводно-канализационным хозяйством".

Водная академия является единственным в России высшим учебным заведением по подготовке специалистов-управленцев для отрасли водоснабжения и водоотведения.

Фото: gov.spb

Теги: водная академия , новости петербурга , новости спб , полтавченко
Категории: Новости СПб

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