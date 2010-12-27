Петербургский губернатор вручил первокурсникам Водной академии студенческие билеты

Георгий Полтавченко пожелал студентам удачи в учебном году.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и ректор Водной академии Василий Кудин вручили первокурсникам студенческие билеты. Об этом сообщает "78".

Полтавченко пожелал студентам удачи в учебном году.

Водная академия была создана на базе городского "Водоканала". Студентов научат контролировать качество воды. Они будут обучаться по программе бакалавриата "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", профиль "Управление водопроводно-канализационным хозяйством".

Водная академия является единственным в России высшим учебным заведением по подготовке специалистов-управленцев для отрасли водоснабжения и водоотведения.

Фото: gov.spb