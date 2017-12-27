Сегодня в центре Петербурга состоялось открытие Водной академии

В День Студента в Петербурге открыли первый в стране вуз по управлению канализационным хозяйством.

Академия будет готовить кадры для отрасли водоснабжения и водоотведения. Академии уже присвоен статус инновационно-образовательного центра. В церемонии открытия приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, полпред президента в СЗФО Александр Беглов и генеральный директор ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгений Целиков.

"Открытие академии – это шаг в развитие города и городской среды. И с набором студентов качество обслуживания жителей вырастет в несколько раз. Впереди много работы, в том числе с финскими, немецкими и французскими партнерами", – сказал Александр Беглов.

Вуз включает в себя 15 мультимедийных комплексов, 6 серверных, интерактивные доски, системы видеоконференц-связи.

"Это важное событие в жизни всей отрасли. И тема водоподготовки и качественного водоснабжения – вечная тема и будет актуальна всегда. Неслучайно, что идея такого учебного заведения родилась сама собой в Санкт-Петербурге, в "Водоканале", на передовом предприятии отрасли", – отметил глава города.

Академия расположилась на перекрёстке Чернорецкого переулка и Невского проспекта, где специально для неё отреставрировали заброшенное историческое здание.

Фото: администрация Санкт-Петербурга