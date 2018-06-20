Троллейбус №26 изменит маршрут в период майских праздников

Изменения будут связаны с проведением работ на тепловых сетях.

Троллейбус №26 временно изменит схему своего движения в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

По словам специалистов, изменения будут связаны с проведением работ на тепловых сетях. Движение троллейбуса по проспекту Космонавтов у улицы Типанова будет закрыто с 00:30 1 мая до 5 утра 5 мая.

В это время троллейбус №26 будет следовать по маршруту: от остановки "Ж.-д. станция "Сортировочная" по проспекту Славы, улице Типанова, Московскому проспекту до конечной остановки "Станция метро "Московские Ворота".

Ранее мы писали, что на Суворовском проспекте ограничат движение из-за автопроезда к 9 мая.

Фото: Piter.TV