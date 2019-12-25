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Троллейбус №26 изменит свой маршрут из-за аварийных работ на теплосети
Сегодня, 15:11
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nadezhda_sib

Троллейбус №26 изменит свой маршрут из-за аварийных работ на теплосети

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Маршрут изменят всего на 1,5 суток.

Троллейбус №26 временно изменит свой маршрут из-за аварийных работ на теплосети. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 13:00 23-го июня до 20:00 24-го июня троллейбус отправится от конечной станции "Сортировочная" по маршруту троллейбуса №36. В обратную сторону он поедет по своей обычной трассе от Московских ворот. 

Ранее стало известно, что "Горэлектротранс" возьмет в лизинг 41 троллейбус большой вместимости. 

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / VK 

Теги: аварийные работы, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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