Троллейбус №26 изменит свой маршрут из-за аварийных работ на теплосети

Троллейбус №26 временно изменит свой маршрут из-за аварийных работ на теплосети. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
С 13:00 23-го июня до 20:00 24-го июня троллейбус отправится от конечной станции "Сортировочная" по маршруту троллейбуса №36. В обратную сторону он поедет по своей обычной трассе от Московских ворот.
Ранее стало известно, что "Горэлектротранс" возьмет в лизинг 41 троллейбус большой вместимости.
Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / VK
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