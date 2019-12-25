"Горэлектротранс" возьмет в лизинг 41 троллейбус большой вместимости

Предполагается, что они поступят в компанию в сентябре-ноябре.

Санкт-Петербургское ГУП "Горэлектротранс" планирует взять в лизинг 41 троллейбус большой вместимости. По данным закупки, размещенной компанией, пассажировместимость техники составит не менее 90 человек.

Предполагается, что троллейбусы будут поступать в Северную столицу осенью. Поставки начнутся 1 сентября и завершатся 20 ноября текущего года. Общая сумма закупки составляет 1 миллиард 51 миллион рублей. Заявки от лизингодателей "Горэлектротранс" принимает до 8 июля. Электронный аукцион, в рамках которого намечено определить поставщика техники, назначен на 13 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербург поступила партия новых троллейбусов.

Фото: vk.com/spbgupget