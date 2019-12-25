В Петербург поступила партия новых троллейбусов

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербург прибыла партия новых троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
Так, в городе появились троллейбусы "Адмирал" и сочлененные троллейбусы 433030 Vitovt Max II "Белкоммунмаш". Транспортные средства презентую в Троллейбусном парке № 6.
Отмечается, что в Петербурге ожидается партия из 142 транспортных средств.
Ранее мы сообщали о том, что остановки Петербурга очищают от граффити и незаконной рекламы.
Фото:Пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"
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