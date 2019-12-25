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Остановки Петербурга очищают от граффити и незаконной рекламы
Сегодня, 18:16
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IRINA_CHALKINA

Остановки Петербурга очищают от граффити и незаконной рекламы

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При работе используют специальные моющие средства, после дезинфицируют.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге стартовала очистка остановок от граффити и незаконной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В коммунальных службах отметили, что чаще всего от рук вандалов страдают стеклянные остановки. Таких в павильонов в городе около 800. Всего в городе три тысячи остановок.

Отмечается, что при чистке остановок коммунальные службы используют специальные моющие средства.

Ранее мы сообщали о том, что библиотеки Фрунзенского района Петербурга введут карантин для книг. 

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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