Остановки Петербурга очищают от граффити и незаконной рекламы

При работе используют специальные моющие средства, после дезинфицируют.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге стартовала очистка остановок от граффити и незаконной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В коммунальных службах отметили, что чаще всего от рук вандалов страдают стеклянные остановки. Таких в павильонов в городе около 800. Всего в городе три тысячи остановок.

Отмечается, что при чистке остановок коммунальные службы используют специальные моющие средства.

Ранее мы сообщали о том, что библиотеки Фрунзенского района Петербурга введут карантин для книг.

Фото:Piter.TV