Полиция нашла в запертой коммуналке плачущих над трупом матери малышей

О детском плаче заявила соседка погибшей.

В Центральном районе Петербурга правоохранительные органы обнаружили в коммунальной квартире троих детей, находящихся у трупа матери. Сведения о возможной трагедии поступили диспетчеру днем 12 марта. Соседка погибшей вызвала полицию из-за плача за стенкой.

Оперативники прибыли на место событий и установили, что в закрытой комнате по Захарьевской улице находятся мальчики 2014 и 2016-го годов рождения, а также полутора летняя девочка. Рядом на диване представители нашли умершую родительницу. Известно, что жертвой оказалась женщина 1981-го года рождения.

Сейчас малышей осмотрела врачи. Им оказывают необходимую помощь.

Напомним, что Австрия откроет консульства в Петербурге и Новосибирске.

Фото: Piter.tv