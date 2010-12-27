Австрия откроет консульства в Петербурге и Новосибирске

О планах расширения дипломатических связей заявила глава МИД Австрии после встречи с Лавровым.

Австрия собирается открыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Об этом заявила официальный представитель МИДа Карин Кнайсель. Спикер также отметила, что еще один центр появится в Новосибирске.

Мы расширяем сеть консульских учреждений. Хочу отдельно упомянуть, что мы сейчас ждем согласования с российской стороной и планируем учреждение генерального консульства Австрии в Санкт-Петербурге, а также почетного консульства в Новосибирске заявила спикер

Глава МИД Австрии заявила, что на данный момент государства рассчитывает расширить сеть консульских учреждений. На данный момент дипломаты ждут согласования проекта с российской стороной. Открытие Кнайсель уже обсудила с руководителем МИД России Сергеем Лавровым.

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