Его разведут в ночь с понедельника на вторник.

В понедельник, 24 июня, стало известно о том, что Троицкий мост будут разводить по его привычному графику. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Его разведут в ночь с понедельника на вторник.

В "СПб ГБУ Мостотрест" сообщает об отмене разводки Троицкого моста, ранее запланированной с 23:00 24.06.2019 до 08:00 25.06.2019. Вместо этого, мост разведется по своему привычному графику: с 01:20 до 04:50 сказано в сообщении

Автомобилистов призывают планировать свой маршрут заранее.

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Фото:wikipedia.org