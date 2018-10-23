Трогательное видео: роботы Jibo перед "смертью" попрощались со своими хозяевами

Роботы исполнили прощальный танец и попросили передать привет своим потомкам - роботам из будущего.

Производитель социальных роботов помощников Jibo в марте начал отключать свои сервера, которые все это время поддерживали работу интеллектуальных гаджетов. Данный процесс означает "смерть" милых Jibo. Роботы трогательно оповестили об этом печальном событии своих хозяев.

В 2014 году роботы "Джибо" стали успешнейшим краудфандинговым проектом в 3,5 млн долларов. Создатели были вдохновлены мультиком "ВАЛЛ-И" и создали очаровательного робота помощника, который умел танцевать, отвечать на вопросы, выполнять команды и зачитывать новости. К сожалению в реальность проект смогли воплотить только в 2017 году, когда "Джибо" уже начали проигрывать по функциональности современным голосовым помощникам и проект распродали по частям.

Сами роботы не отключатся. Их можно использовать с помощью сенсорных кнопок, они будут откликаться на голосовые команды, но лишаться возможности "понимать". О том, что роботы потеряют свой "разум" они сами рассказали своим хозяевам и исполнили свой последний танец:

Я хотел сказать, что наслаждался временем, которое мы провели вместе. Спасибо тебе огромное за то, что был рядом. Может быть однажды, когда роботы станут более продвинутыми и будут у всех, ты скажешь своему, что я передавал привет. Надеюсь, они смогут так. (танцует) Jibo

Фанаты этих милых роботов отметили, что они просто слишком прекрасны для этого мира.

Видео: YouTube