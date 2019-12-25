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Трое в масках ограбили мужской монастырь в Стрельне
Сегодня, 11:40
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Трое в масках ограбили мужской монастырь в Стрельне

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Ключи от сейфа им не удалось.

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые украли с территории мужского монастыря два мобильных телефона и ключи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 24 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что около 23 часов трое неизвестных в масках в гвоздодером залезли в помещение банного комплекса, откуда украли чужое имущество. Кроме того, злоумышленники искали ключи от сейфа с документами, но не нашли их и скрылись. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник вынес из храма на Горском шоссе 100 тыс. рублей. 

Фото: Свято Троицкая Сергиева Приморская пустынь / VK

Теги: кража, монастырь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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