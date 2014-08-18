Трое томичей предстанут перед судом за хранение крупной партии контрафактного алкоголя. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что региональная полиция завершила расследование уголовного дела по части 6 статьи 171.1, части 2 статьи 171.3 УК РФ. Следствие считает, что 53-летний местный житель в 2019 году заключил со своим 50-летним братом и 55-летним знакомым сделку. Преступники договорились заниматься незаконным оборотом алкогольной продукции. Уже в 2020 году они закупили, транспортировали и поместили на хранение партию товара, которая сбывалась под видом бренди, водки, коньяка, рома, виски. Спиртосодержащие жидкости разливались в стеклянную и пластиковую упаковки.
Во время обысков оперативники нашли у подозреваемых свыше двух тысяч литров немаркированного алкоголя. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены на изучение в Октябрьский районный суд города Томска.
В Оренбургской области задержаны лица, осуществлявшие производство и сбыт опасной продукции.
Фото и видео: официальный сайт МВД РФ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.