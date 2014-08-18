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Трое томичей предстанут перед судом за хранение крупной партии контрафактного алкоголя

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Банда продавала жителям региона немаркированную спиртосодержащую продукцию.

Трое томичей предстанут перед судом за хранение крупной партии контрафактного алкоголя. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что региональная полиция завершила расследование уголовного дела по части 6 статьи 171.1, части 2 статьи 171.3 УК РФ. Следствие считает, что 53-летний местный житель в 2019 году заключил со своим 50-летним братом и 55-летним знакомым сделку. Преступники договорились заниматься незаконным оборотом алкогольной продукции. Уже в 2020 году они закупили, транспортировали и поместили на хранение партию товара, которая сбывалась под видом бренди, водки, коньяка, рома, виски. Спиртосодержащие жидкости разливались в стеклянную и пластиковую упаковки. 

Во время обысков оперативники нашли у подозреваемых свыше двух тысяч литров немаркированного алкоголя. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены на изучение в Октябрьский районный суд города Томска.

 

В Оренбургской области задержаны лица, осуществлявшие производство и сбыт опасной продукции.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

Теги: алкоголь, контрафакт, мвд, омская область, опг
Категории: Криминальные происшествия, Тема дня, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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zevidox
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