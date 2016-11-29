В Петербурге трое сотрудников Комитета по градостроительству и архитектуре уволились после проверки

Они написали заявления об уходе по собственному желанию.

Во вторник, 27 августа, в петербургском Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) прошла комплексная проверка информационного блока. После нее к дисциплинарной ответственности привлекли троих сотрудников. Они покинули свои посты по собственному желанию, сообщила "Фонтанка.ру".

Среди уволившихся заместитель главы Комитета Андрей Цапаев, начальник отдела технической защиты информации Сергей Колбунов и сотрудник отдела информационных систем Петр Наталенко. При этом, в Комитета отметили, что проблемы, из-за которых чиновники будут искать себе новую работу, не повлияют на эффективность работы организации.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургские туристы второй день не могут покинуть испанский курорт.

Фото: Piter.TV