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Петербургские туристы второй день не могут покинуть испанский курорт
Сегодня, 12:43
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Петербургские туристы второй день не могут покинуть испанский курорт

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Пассажиры должны были пересесть на стыковочный рейс во Франкфурте.

Второй день петербуржцы не могут вылететь из испанского города Пальмы-де-Майорки. Рейс LH 1153 должен был отправиться еще 27 августа в 13:10, об этом свидетельствует электронное табло на сайте аэропорта Испании.

Пассажиры должны были прибыть во Франкфурт в 15:25 и пересесть на стыковочный рейс до Петербурга. В итоге людям пришлось провести ночь в гостинице.

До сих пор авиаперевозчик Lufthansa не предоставил точной информации о времени вылета. Компания пообещала, что об отправке станет известно в 14:00. 

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Фото: Pixabay, flightradar24.com

Теги: задержка рейса, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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