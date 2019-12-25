Пострадавшие госпитализированы.

Трое полицейских пострадали при крушении вертолета в Бразилии. Об этом рассказали местные журналисты из портала G1. По данным СМИ, разбился борт Национальных сил общественной безопасности. Он находился в регионе Пантанала в рамках операции по тушению лесных пожаров.

На данный момент известно, что трагедия произошла в 104 километрах от столицы штата Мату-Гросу, города Каяба. В вертолете находились два члена экипажа и еще один пассажир. Они получили травмы. Мужчин пришлось госпитализировать при помощи вертолета ВМС в отделение интенсивной терапии.

В настоящее время уточняются причины крушения вертолета.

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