Полицейские сняли с карты задержанного почти полмиллиона и купили себе iPhone 7

Они, угрожая пытками и уголовным делом, заставили задержанного отдать им все деньги.

Троих полицейских Кировского района осудили за то, что они угрожали задержанному и забрали все его деньги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Белянин, являясь заместителем начальника 5 отдела ОРЧ №2 ГУ МВД России - начальником отделения по противодействию организованной преступности, получил оперативную информацию о причастности Л. к незаконному обороту наркотиков. После этого, он сообщил обо всем нескольким своим товарищам по работе, которые без законных оснований задержали Л. и применяли методы психологического воздействия. Они потребовали от потерпевшего 1 100 000 рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

Сотрудники изъяли у Л. телефон и банковскую карту, где хранилось 446 809 рублей. После этого, в ночь с 4 на 5 июня они вместе с потерпевшим ездили на служебной машине по городу и снимали деньги с различных банкоматов. На эти деньги три сотрудника полиции купили четыре iPhone 7 и чехлы к ним. На все это они потратили 421 300 рублей.

Подсудимые вину признали, возместили потерпевшему моральный и материальный ущерб. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно, также они не смогут работать в МВД РФ 2 года.

В феврале студент "Политеха" обвинил таксиста из Узбекистана в краже айфона и отправке его за границу.

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