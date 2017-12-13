Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Студент "Политеха" обвиняет таксиста из Узбекистана в краже айфона и отправке его за границу
Сегодня, 16:02
0
lesjasap
189

Студент "Политеха" обвиняет таксиста из Узбекистана в краже айфона и отправке его за границу

0
 
 

Пропавший в петербургском такси телефон нашелся спустя несколько месяцев в Ташкенте.

Петербуржец обнаружил забытый в такси мобильный телефон за границей. Спустя несколько месяцев после пропажи гаджет “вышел на связь” в Узбекистане. Теперь жертва хитрого водителя требует с шофера вернуть ему имущество.

Сообщается, что 22-летний студент оставил смартфон в машине такси вечером 24  декабря. Он помнит, что автомобиль “КИА” красного оттенка был с московскими номерами, а таксист довез его до улицы Федора Абрамова. В салоне иномарки юноша забыл айфон стоимостью 30 тысяч рублей.

По системе Айклауд через некоторое время техника появилась в зоне видимости. Сотрудники поддержки объявили петербуржцу, что его телефон пересек границу с Россией и сейчас “путешествует” по территории Ташкента. Расследованием данного преступления занимаются правоохранительные органы. 
 

Теги: айфон , мигрант , пропал телефон , средняя азия , такси , ташкент , узбекистан
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5