Студент "Политеха" обвиняет таксиста из Узбекистана в краже айфона и отправке его за границу

Пропавший в петербургском такси телефон нашелся спустя несколько месяцев в Ташкенте.

Петербуржец обнаружил забытый в такси мобильный телефон за границей. Спустя несколько месяцев после пропажи гаджет “вышел на связь” в Узбекистане. Теперь жертва хитрого водителя требует с шофера вернуть ему имущество.

Сообщается, что 22-летний студент оставил смартфон в машине такси вечером 24 декабря. Он помнит, что автомобиль “КИА” красного оттенка был с московскими номерами, а таксист довез его до улицы Федора Абрамова. В салоне иномарки юноша забыл айфон стоимостью 30 тысяч рублей.

По системе Айклауд через некоторое время техника появилась в зоне видимости. Сотрудники поддержки объявили петербуржцу, что его телефон пересек границу с Россией и сейчас “путешествует” по территории Ташкента. Расследованием данного преступления занимаются правоохранительные органы.

