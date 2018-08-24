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Трое подростков напали на семиклассника на Стачек ради 1500 рублей
Сегодня, 10:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трое подростков напали на семиклассника на Стачек ради 1500 рублей

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Подростки несколько раз выстрелили из пневматического пистолета.

В Кировском районе Петербурга подростки напали на семиклассника с предметом, похожим на пистолет. Об этом стало известно Piter.tv.

Трое молодых людей 17-18 лет напали на семиклассника около заброшенного здания на проспекте Стачек. Подростки несколько раз выстрелили из пневматического пистолета и заставили 13-летнего школьника перевести им 1500 рублей.

Нападавших разыскивает полиция. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

 Ранее петербуржец в розовой куртке в магазине избил мужчину ложкой для обуви.

Фото: Piter.tv

Теги: пистолет, подростки, стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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