Трое подростков напали на семиклассника на Стачек ради 1500 рублей

Подростки несколько раз выстрелили из пневматического пистолета.

В Кировском районе Петербурга подростки напали на семиклассника с предметом, похожим на пистолет. Об этом стало известно Piter.tv.

Трое молодых людей 17-18 лет напали на семиклассника около заброшенного здания на проспекте Стачек. Подростки несколько раз выстрелили из пневматического пистолета и заставили 13-летнего школьника перевести им 1500 рублей.

Нападавших разыскивает полиция. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец в розовой куртке в магазине избил мужчину ложкой для обуви.

Фото: Piter.tv