Трое подростков напали на семиклассника на Стачек ради 1500 рублей

В Кировском районе Петербурга подростки напали на семиклассника с предметом, похожим на пистолет. Об этом стало известно Piter.tv.
Трое молодых людей 17-18 лет напали на семиклассника около заброшенного здания на проспекте Стачек. Подростки несколько раз выстрелили из пневматического пистолета и заставили 13-летнего школьника перевести им 1500 рублей.
Нападавших разыскивает полиция. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее петербуржец в розовой куртке в магазине избил мужчину ложкой для обуви.
Фото: Piter.tv
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