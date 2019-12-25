Трое обвиняемых в даче ложных показаний по делу Ефремова предстанут перед судом

МВД направило материалы расследования в суд.

Трое обвиняемых в даче ложных показаний по делу Михаила Ефремова предстанут перед судом. Об этом журналистам сообщила официальный представитель правоохранительных органов России Ирина Волк. Чиновница заметила, что полиция передала в столичный суд материалы расследования в отношении фигурантов, которые обвиняются в даче ложных показаний из-за смертельного ДТП на Смоленской площади.

Окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 307 УК РФ. Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Напомним, что в рамках судебного процесса в Пресненском суде Москвы во время рассмотрения дела Ефремова по ходатайству стороны защиты были допрошены три свидетеля. Их показания противоречили сведениям и доказательствам, собранных судом. После проверки информации в МВД возбудили в отношении свидетелей уголовные дела. Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В действиях третьего экс-адвоката Ефремова нашли признаки нарушения этики.

Фото: МВД России