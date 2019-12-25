В действиях третьего экс-адвоката Ефремова нашли признаки нарушения этики

Специалист не явился на слушание собственного дела из-за болезни.

В субботу, 27 марта, квалификационная комиссия региональной Адвокатской палаты рассмотрела дело адвоката Андрея Алешкина и пришла к выводу, что специалист нарушил этику и закон об адвокатуре в своей работе. Отметим, что Алешкин был одним из бывших адвокатов осужденного актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил ТАСС.

Дисциплинарное дело передали в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии. Сам Алешкин на заседание комиссии не явился, потому что заболел, однако отметил, что не согласен с тем, что адвокатская палата "фактически ведёт разбирательство в отношении меня не по доводам заявителя, а по собственной инициативе", и нарушения были найдены уже после предоставления им соглашения с Ефремовым по его жалобе.

В случае, если нарушение этики и закона подтвердят, Алешкина могут лишить адвокатской лицензии до пяти лет.

Ранее мы писали, что в отношении бывшего адвоката Ефремова возбудили дисциплинарное дело.

Фото: Piter.TV