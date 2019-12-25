В аварии травмы получили 12 человек.

Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с автобусом в Сочи. В общей сложности в ДТП ранены 12 человек. Такие сведения предоставили представители пресс-службы МВД по Краснодарскому краю. В транспортном средстве находились 30 человек. Медицинская помощь потребовалась только 8 людям. После аварии автобус оказался в кювете.

По предварительным данным в ДТП на Барановке пострадали 12 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Трое из пострадавших - несовершеннолетние. пресс-служба полиции по региону

ДТП зафиксировано правоохранительными органами около села Барановка. В прокуратуре Кубани уточнили, что водитель мог не справиться с управлением. По предварительной информации, он считается виновным в аварии. Мужчина допустил перегрев тормозов на спуске. Из-за этого автобус столкнулся с машиной, движущейся впереди. затем транспорт зацепил еще одну легковушку и вылетел с проезжей части, врезавшись в домовладение.

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Фото: Прокуратура Краснодарского края