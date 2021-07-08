В Приморском районе дети "проверили на прочность" припаркованный внедорожник

Случай произошёл на Комендантском проспекте.

Местные жители выложили в социальных сетях видео, на котором два ребенка танцуют на припаркованном внедорожнике. Очевидцы не уточнили, кому принадлежит автомобиль.

На Комендантском 23к1 дети проверяют внедорожник на прочность. автор поста

Пользователи под постом сошлись на мнении, что детям не помешали бы воспитательные работы.

Подобный случай произошёл и днём. Мужчина решил попрыгать на чужом авто утром на проспекте Королева.

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