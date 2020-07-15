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Мужчина решил попрыгать на чужом авто утром на проспекте Королева

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Выходка не осталась безнаказанной.

Группа хулиганов мешала спать жителям дома №19 на проспекте Королева. Один из них решил запрыгнуть на капот чужой машины. 

Компания гуляла в 7 часов утра. Владелец авто увидел постороннего человека на своей машине и вышел разбираться. По предварительным данным, мужчине в состоянии алкогольного опьянения после этого пришлось обращаться с полицейскими. 

Ранее Piter.TV показал разборку посетителей с охранником гипермаркета. Все закончилось ножевым ранением. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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