Мужчина решил попрыгать на чужом авто утром на проспекте Королева

Группа хулиганов мешала спать жителям дома №19 на проспекте Королева. Один из них решил запрыгнуть на капот чужой машины.
Компания гуляла в 7 часов утра. Владелец авто увидел постороннего человека на своей машине и вышел разбираться. По предварительным данным, мужчине в состоянии алкогольного опьянения после этого пришлось обращаться с полицейскими.
Ранее Piter.TV показал разборку посетителей с охранником гипермаркета. Все закончилось ножевым ранением.
Видео: Piter.TV
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