Мужчина решил попрыгать на чужом авто утром на проспекте Королева

Выходка не осталась безнаказанной.

Группа хулиганов мешала спать жителям дома №19 на проспекте Королева. Один из них решил запрыгнуть на капот чужой машины.

Компания гуляла в 7 часов утра. Владелец авто увидел постороннего человека на своей машине и вышел разбираться. По предварительным данным, мужчине в состоянии алкогольного опьянения после этого пришлось обращаться с полицейскими.

Ранее Piter.TV показал разборку посетителей с охранником гипермаркета. Все закончилось ножевым ранением.

Видео: Piter.TV