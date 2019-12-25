С нескольких земельных участков в Ленобласти исчез песок на 1,1 млн рублей

Полиция задержала подозреваемых в хищении песка.

С нескольких земельных участков одного из муниципальных объектов во Всеволожском районе Ленобласти исчезло сразу 5,5 тысяч кубометров песка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в денежном эквиваленте пропажа составила порядка 1,1 млн рублей и привела к возбуждению уголовного дела о краже.

На днях, 5 ноября, полицейские задержали подозреваемых похитителей стройматериала, ими оказались двое петербуржцев 26 и 30 лет. Известно, что один из горожан ранее был судим за мошенничество. Полиция провела обыски в местах проживания задержанных и изъяла важные для расследования документы и предметы. Пока ведется работа по установлению других участников "песочной" группировки.

Также на Piter.TV: "Зеленый Фронт" проверяет законность завоза мусора на МПБО-2 в Янино.

Фото: pixabay