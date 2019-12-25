"Зеленый Фронт" проверяет законность завоза мусора на МПБО-2 в Янино

Несмотря на заявления властей о паузе в приемке отходов, активисты замечают грузовики с мусором у завода.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Ильин заявлял, что МПБО-2 временно не ведет приемку отходов. Однако экоактивисты Янино регулярно фиксируют прибытие грузовиков с мусором на завод. Экологическое движение "Зеленый Фронт" обратилось в Комитет по благоустройству Петербурга с запросом для уточнения законности завоза мусора на предприятие.

Глава экологического движения "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов направил письменный запрос в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга с просьбой сообщить, устанавливало ли ведомство ограничения по работе с мусором предприятию МПБО-2 в Янино.

Поводом для обращения в Комитет по благоустройству послужило заявление заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Ильина на встрече с активистами поселка Янино-1 13 августа, на которой присутствовал и глава "Зеленого Фронта". На мероприятии Сергей Виноградов отметил, что МПБО-2 на данный момент принимает грузовики с мусором. Михаил Ильин счел это обстоятельство странным и требующим проверки.

По нашим данным, складирование отходов на МПБО-2 в данный момент не ведётся. Если у вас есть данные автомобилей, которые заезжают на территорию завода, мы сможем проверить эту информацию. заявил зампредседателя ЛО

Напомним, на территории временного хранения отходов янинского перерабатывающего завода МПБО-2 скопилось 42,2 тыс. тонн мусора. Причина накопления – некомпетентные действия руководства предприятия, которое вело деятельность с многочисленными нарушениями. 11 июня 2020 года МПБО-2 объявил конкурс на вывоз 42,2 тыс. тонн отходов. 8 июля были подведены итоги госзакупки, а победителем стала самарская компания "Транс-Эко", согласившаяся вывезти мусор за 132,5 миллионов рублей.

Несмотря на то, что вывоз мусора должен был быть уже организован, по факту он пока что остается на предприятии. Проблема в самих отходах МПБО-2: заявлены они по документам как ТКО 4 класса опасности, но по факту в куче мусора находится также балласт 3 класса опасности. При этом нет информации о том, как на заводе собираются сепарировать мусор для вывоза. По этой причине многие участники рынка не хотят принимать отходы на своих полигонах. В настоящий момент известно, что принять ТКО с МПБО-2 может полигон ТБО в Сланцах.

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