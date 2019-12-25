Трое мужчин похитили 5-летнего мальчика в Москве

Похитителей вместе с ребенком задержали в Липецкой области.

В Москве у подъезда дома трое мужчин похитили у матери маленького мальчика.

РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по Москве сообщают, что у подъезда дома у женщины трое мужчин похитили мальчика 2014 года рождения, посадили малыша в машину и увезли. Их удалось найти в Липецкой области. Ребенок был в машине с биологическим отцом и двумя знакомыми.

Ребенок жив и здоров, в удовлетворительном состоянии. Похитителей в ближайшее время доставят к следователям.

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Фото:Piter.TV