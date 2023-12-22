Трое мужчин пытались похитить человека в Москве

Следователи задержали подозреваемых.

Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело за похищение человека. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Известно, что обвинение предъявлено трем лицам. Они подозреваются по пунктам "а", "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ. В надзорном ведомстве отметили, что 12 мая 2024 года злоумышленники, стремясь получить информацию о деятельности строительной компании конкурентов, угрожали физической расправой и пистолетом потерпевшему. Они насильно забрали с собой сотрудника указанного предприятия. Фигуранты расследования выдвигали требования о предоставлении им необходимых данных. Однако потерпевшему удалось покинуть место преступления.

Местонахождение фигурантов установлено, и они задержаны. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение. По месту их проживания проведены обыски. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК