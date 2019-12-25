Еще четверо пострадавших госпитализированы после отравления продуктами горения.

Трое моряков погибли при пожаре на российском траулере на Канарах. Об этом рассказали журналисты издания El Pais. По данным СМИ, пострадавшими считаются еще четыре человека. Они отметили, что возгорание началось в четверг на рыболовном судне "Свеаборг", которое находится в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.

Пламя начало распространяться в пожарном отделении траулера. В момент инцидента судно находилось на ремонтных работах. Специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. Экстренным службам пришлось задействовать в ликвидации огня девятерых членов личного состава. После тушения на борту найдены тела трех членов экипажа. Их еще не извлекли из пострадавшего судна. Пострадавшие во время пожара госпитализированы. Медики зафиксировали у них отравлением продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются личности пострадавших и погибших, а также их гражданство.

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Фото: Pixabay.com