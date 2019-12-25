Трое моряков погибли при пожаре на российском траулере на Канарах. Об этом рассказали журналисты издания El Pais. По данным СМИ, пострадавшими считаются еще четыре человека. Они отметили, что возгорание началось в четверг на рыболовном судне "Свеаборг", которое находится в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.
Пламя начало распространяться в пожарном отделении траулера. В момент инцидента судно находилось на ремонтных работах. Специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. Экстренным службам пришлось задействовать в ликвидации огня девятерых членов личного состава. После тушения на борту найдены тела трех членов экипажа. Их еще не извлекли из пострадавшего судна. Пострадавшие во время пожара госпитализированы. Медики зафиксировали у них отравлением продуктами горения.
В настоящее время устанавливаются личности пострадавших и погибших, а также их гражданство.
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Фото: Pixabay.com
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