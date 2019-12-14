Трое кубинцев задержаны при попытке уплыть в Эстонию на надувных матрасах

Сразу две группы нелегальных кубинских эмигрантов были пойманы пограничниками на полпути в Евросоюз.

Две команды латиноамериканских нелегальных эмигрантов были задержаны на подступах к границе с Эстонией сотрудниками пограничного контроля. О неудачных попытках прорубить таким образом окно в Европу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ленобласти.

Первая команда из троих участников, выходцев с Кубы, планировала форсировать реку Нарву на надувных матрасах и попасть в Эстонию. Вторая - из четверых ловцов удачи - искала более традиционные пути незаконного перехода через границу в Сланцевском районе, разъезжая на машине в окрестностях Ивангорода. Достичь желаемой цели и выиграть билет в Европу не удалось ни одной из команд. Обе были задержаны пограничниками.

Кубинцы были приговорены к штрафам и принудительному выдворению на остров багровой зари.

Ранее для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией.

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