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Трое кубинцев задержаны при попытке уплыть в Эстонию на надувных матрасах
Сегодня, 17:14
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Трое кубинцев задержаны при попытке уплыть в Эстонию на надувных матрасах

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Сразу две группы нелегальных кубинских эмигрантов были пойманы пограничниками на полпути в Евросоюз.

Две команды латиноамериканских нелегальных эмигрантов были задержаны на подступах к границе с Эстонией сотрудниками пограничного контроля. О неудачных попытках прорубить таким образом окно в Европу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ленобласти. 

Первая команда из троих участников, выходцев с Кубы, планировала форсировать реку Нарву на надувных матрасах и попасть в Эстонию. Вторая - из четверых ловцов удачи - искала более традиционные пути незаконного перехода через границу в Сланцевском районе, разъезжая на машине в окрестностях Ивангорода. Достичь желаемой цели и выиграть билет в Европу не удалось ни одной из команд. Обе были задержаны пограничниками.

Кубинцы были приговорены к штрафам и принудительному выдворению на остров багровой зари. 

Ранее для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией.

Фото: Pexels 

Теги: кубинские беглецы, мигранты, нелегальные эмигранты, пограничники ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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