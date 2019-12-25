Хулиганы повредили остановку и автобусную дверь после дорожного конфликта на Индустриальном

Троих злоумышленников уже задержали.

Ранним утром во вторник, 17 ноября, в полицию Петербурга обратился 43-летний водитель автобуса. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчина сообщил о неприятной встрече с хулиганом на Индустриальном проспекте.

Как выяснилось, незадолго до этого к автобусной остановке у дома №1/2 по проспекту подъехали трое неизвестных на "Хендай Солярис". Автомобилисты и водитель повздорили по поводу нарушения ПДД, и хулиганы взялись крушить павильон ожидания транспорта. Досталось и передней двери автобуса, которым управлял заявитель.

Хулиганов в возрасте 27 и 29 лет задержали на месте, их доставили в полицейский отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в магазине на Купчинской улице грабитель украл "Киндеры" и избил продавца.

Фото: Piter.TV