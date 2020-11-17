В магазине на Купчинской улице грабитель украл "Киндеры" и избил продавца

На видеозапись попал момент драки грабителя и кассира.

Утром во вторник, 17 ноября, в магазине на Купчинской улице произошел грабеж, сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник попытался вынести товар, избил кассира, которая пыталась его остановить и убежал с коробкой "Киндер сюрпризов". По предварительной информации, ущерб составил 5 500 рублей (в коробке было 144 штуки). Участковые отметили, что злодеем оказался местный хулиган, он выронил бумажник, когда убегал. Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет.

Также в распоряжении редакции Piter.TV оказалась видеозапись, на которой запечатлен момент драки грабителя и кассира.

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Видео: Piter.TV