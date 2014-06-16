Еще троих детей смогли спасти очевидцы.

Трое детей стали жертвами пожара в селе в Самарской области. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на региональные экстренные службы. По данным ГУ МЧС, трагедия произошла около 00:10 часов утра 28 сентября на территории населенного пункта Ольгино. Загорелось помещение на первом этаже здания по улице Ленина. Далее огонь распространился на 47 квадратных метров.

С пожаром боролись 40 представителей личного состава экстренной службы. После ликвидации пламени спасатели обнаружили тела погибших. Ими оказались несовершеннолетние местные жители 2014, 2018 и 2021 годов рождения. Еще троих детей смогли вынести из пламени отец и очевидцы. Остальные члены семьи не пострадали. Они отказались от госпитализации.

Спасатели вырезали водителя из искореженного авто на трассе "Кола".

Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Самарской области