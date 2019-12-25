В ДТП на КАД пострадали три ребенка

Трое детей пострадали в ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге

В четверг, 18 февраля, на 72-м километре КАД в Петербурге произошло ДТП с участием иномарки и "Газели", сообщили в главке МВД по городу и области.

Водитель Opel, по всей видимости, не справился с управлением и наехал на стоявшую у обочины "Газель". В результате столкновения пострадали три ребенка: два мальчика четырех и шести лет, и двухнедельная девочка, которую на руках держала мама. Детей госпитализировали с травмами средней тяжести. Отмечается, что пострадавшие находились в машине без специальных кресел.

Перед "Газелью" был выставлен знак аварийной остановки, внутри никого не было. В каком состоянии находится водитель иномарки и мать детей, не уточняется. Сотрудники ГИБДД выяснят обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV