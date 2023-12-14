Их мать с ожогами госпитализирована.

Трое детей погибли на пожаре в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Уральский. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме. 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу. Площадь огня составила 140 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 20 специалистов и 5 единиц техники. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела мальчиков. Их мать с ожогами госпитализирована.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени на пожаре спасены постояльцы реабилитационного центра.

Видео: МЧС России