Трое детей погибли на пожаре в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в поселке Уральский. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме. 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу. Площадь огня составила 140 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали 20 специалистов и 5 единиц техники. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела мальчиков. Их мать с ожогами госпитализирована.
Ранее мы сообщали, что в Тюмени на пожаре спасены постояльцы реабилитационного центра.
Видео: МЧС России
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