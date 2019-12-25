Тринадцатилетний мальчик надышался газом для зажигалок на Петроградской стороне

Подростка доставили в больницу с отравлением.

Полицейские проводят проверку по факту отравления газом шестиклассника на Петроградской стороне. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл примерно в 17:00 в понедельник, 27 июня - правоохранителям поступила информация о том, что мальчик нюхает газ для зажигалки из баллончика во дворах дома №14/16 по улице Маркина. Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции идентифицировали тринадцатилетнего пострадавшего. Он был госпитализирован в детскую клиническую больницу №5.

Ранее мы сообщили о том, что тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на пляже в Сестрорецке.

Фото: Piter.TV