Тринадцатилетний мальчик надышался газом для зажигалок на Петроградской стороне

Полицейские проводят проверку по факту отравления газом шестиклассника на Петроградской стороне. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошёл примерно в 17:00 в понедельник, 27 июня - правоохранителям поступила информация о том, что мальчик нюхает газ для зажигалки из баллончика во дворах дома №14/16 по улице Маркина. Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции идентифицировали тринадцатилетнего пострадавшего. Он был госпитализирован в детскую клиническую больницу №5.
Ранее мы сообщили о том, что тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на пляже в Сестрорецке.
Фото: Piter.TV
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